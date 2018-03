Cendrillon…

J’ai compris ma belle maintenant...Ah oui je le sais très bien et encore plus de jour en jour...tu sais que je te cherche partout...mais je te trouve pas à nul part...café,soupe ou porte tu n’es à aucune endroit où je vais pour te cherché...je sais plus où allé pour te voir chérie...je demande ton aide???tu veux faire ta vie avec et moi aussi...toute ma vie...et oui c’est claire pour moi maintenant...j’ai très mal prit beaucoup d’info et ça été une grosse surprise pour moi toute ses déclarations tout ensemble ça faite beaucoup mais encore aujourd’hui j’ai encore dit à une connaissance que je vais me marié avec toi...c’est le plus grand rêve de ma vie j’ai toujours 💭 à toi dans ce sens...et oui 👍 là oui je le veux...de toute mon cœur ❣ il faut être ensemble... toi seras-tu capable de me pardonné???est ma plus grande 😟???j’ai tellement peur si tu savais mon amour je dors presque plus de 3 ou4 heure et je rêve que tu me fuit...Il faut que tu me parles que l’on se voit au plus vite ma belle je t’aimes si fort même plus que moi-même...mais je te trouve pas...avenue,st-denis beaubien j’ai tout fait allé partout mais tu n’est pas là...reviens moi...Le Soleil dans nos vies à toit les jours j’ai hâte si tu savais...tu m’entend pas lorsque je parle de toi???je t’aime et je veux être avec toi toute toi juste toi...mon cœur mon corps mon être avec toi...c’est ce que je veu le plus au monde reviens-moi vite appelle moi vite on se marie demain comme tu voudras c’est oui oui oui voila claire comme de l’eau pour moi...je vais t’achete tout les souliers que tu as perdu je te le promet mon amour mon cœur je t’aime 😍 plus que tout et pour toujours je t’attends car croit moi je cherche partout pour te trouvé mais rien...il faut que je stop car il part mon copain avec le téléphone...j’attend ton appel ou rentre chez moi comme tu voudras mais je t’ attend. gros câlins...

Ton amoureux pour toujours...a bientôt..., 14 mars 2018