Fille Métro Berri Uqam 14h18

Salut :) L'on s'est croisés au métro Berri Uqam aujourd'hui vers 14h15-17 lorsque je sortais de mes cours. J'ai remarqué que tu avais les cheveux blonds, une tuque noire, deux piercing au nez mais SURTOUT que tu regardais sur Netflix Naruto (L'épisode de Sasori vs Chiyo et Sakura) . Si tu te reconnais dans ce Flirt fait moi signe sa me ferait plaisir que l'on en parle :) .

186 HB, 15 mars 2018