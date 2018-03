Rép à : Pourquoi hésites-tu…viens maintenant

Je ressens l’appel flagrant et même quelque peu mystique de ton message à la Manière d’un rocher qui entends le souffle de la pluie s’etaler Sur sa surface aride et impétueuse. Tu as une si plume. Elle est Magique . Mon cœur t’invite à balader et à oser dans le même sens que les risques du possible. Nous sommes faits de la même substance malgré les quelques grammes de différences dont le feu sacré n’en tient par compte afin que ne tarissent jamais la beauté des grands sentiments . Bisou

L’homme sur les nuages du rocher, 15 mars 2018