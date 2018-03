le deuxième Re: coupable

Bonjour ma belle qui a été au bar à Laval un jeudi soir au mois de septembre et son prénom commence par un M et elle mesure 5'3"...et les cheveux blonds , je voudrais te dire que tu seras toujours dans mon cœur et dans mes pensées...mon prénom commence par un S et si tu veux me voir je serai au bar karaoké à Laval sur le boulevard des Laurentides.. pour savoir c'est où..va sur internet et écrit bar karaoké à Laval sur le boulevard des Laurentides et tu trouveras la place..je serai là le samedi 17 mars 2018 à 22 h et si tu n'es pas là je comprendrai... merci d'avoir lu mon texte...

anon, 16 mars 2018