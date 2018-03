A l’homme sur les nuages du rocher

Wow ... Tu sais que j'étais très loin de me douter que tu pouvais être poète aussi? Hormis ton écriture toujours impeccable et sage de l'homme qui ne prend que très peu de risques ... Je te reconnaitraîs parmis la foule. Mon message pour toi parlait de vérité et de transparence d'exclusivité , d'un sentiment qui ne s'exprime pas en mots mais dans un seul regard qui m'a marqué dans l'âme... Cette fois ci j'attend ton appel... ce sera oui a tout pour toi:)

Déja ensembles par la pensée, 16 mars 2018