RÉP: déjà ensembles par la pensée !

La dernière fois qu’on s’est c’etait Au SPA avec deux choix de massage , je t’avais offert cette journée de relaxation pour te faire comprendre que dans la vie, rien ne vaut plus que le bien-être intérieur au-delà de toute confusion passionnelle car je suis quelqu’un qui aime prendre mon temps, j’ai explorer les recoins du chaud silence que nous procure une proximité naturellement revivifiante où les pensées se brisent ou restent muettes devant la puissance d’un toucher ou d’un regard qui n’abuse pas de la confiance bien méritée. Je t’ai embrassé deux à trois fois avant ton massage suédois...et je crois que tu As assez de détails. Au fond de moi je savais que tu allais te manisfester d’une manière ou d’une autre, sous une forme ou une autre. Et c’est par pur hasard que j’ai , pour la première fois, jetté un coup d’œil sur cette partie du journal Métro. Puis tes paroles m’animaient et me ramenaient dans une histoire qui m’en demande une continuité . Une suite tout à l’honneur du naturel qui l’a vu naître il y a deux pour une durée de seulement 6mois puisque ton cœur n’etait Pas tout à fait libre , et une femme comme toi méritait à ce que je lui accorde Ce sacrifice de me retirer malgré toute la passion et les gerbes de tendresse dont tout mon être respirait en ta présence. Non je n’ai pas reçu de texto alors ce n’est pas toi car j’ai changé de numéro de téléphone depuis 7mois. Pourtant il y a quelque chose de plus envoûtant qu’une réelle similarité physique . Il y a cette compatibilité dans l’âme.

anon, 16 mars 2018