Réponse : Confuse ?

Salut la Confuse! Il se peut fort bien que cela ne soit pas toi car j’ai changé de numéro de cellulaire depuis quelque Mois donc je n’ai rien reçu de toi par texto aimsi physiquement tu n’es pas elle et moi ...je suis moi. Totalement moi. La dernière fois qu’on s’est vu c’etait à la journée de Spa que je t’avais offerte parce que tu semblais être confuse par une ancienne relation qui tentait de revenir au fond de tes doutes pour te gâcher l’existence . J’ai Voulu que tu prennes ton temps tout simplement, puis le Reste t’appartient . Quand j’ai lu ce message par pur hasard dans le journal tu as resurgi avec un vent de fraîcheur où tout semblait être familier, réorganisé. Mystérieusement et très sincèrement : ....merci !

L’homme sur les nuages du rocher !, 16 mars 2018