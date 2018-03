A Cendrillon…

Est-tu bien sûre de correspondre présentement avec celui à qui tu penses constamment ? Je me suis mal expliqué dans mon dernier et court message à ton intention (si c'est toi bien sûr) ! Quand tu me verras la prochaine fois, approche-toi de moi avec un sourire et un clin d'oeil et viens me parler si tu veux, et si tu pouvais donner un peu plus de détails pertinents tout en faiant attention de ne pas révéler nos noms, et moi, si j'étais vraiment certain que c'est toi, ça serait pas long que je j'appellerais ! Bon week-end.

Anon..., 16 mars 2018