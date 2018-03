A celle qui pense toujours à lui et …

Allo à toi, j'aurais vraiment besoin de plus de précision sur celle qui a envoyée le message...J'aimerais bien te répondre en sachant qui tu es...(pouvoir réellement te répondre) Désolé, mais je n'arrive pas percer le mystère. Si tu es ma bonne Samaritaine, j'aimerais vraiment que tu me contacte et peut-être un jour aller prendre un café (ou un thé). Cependant, c'est tellement invraisemblable que tu es forcément quelqu'un d'autre. Bref, je t'en supplie dit moi s'en plus sur toi...C'est très important pour moi.

Celui qui ne porte pas bien son nom, 18 mars 2018