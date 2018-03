A celui. Qui ne portes pas bien son nom

Salut, Pourquoi dis tu ne pas bien porter ton nom ,? Ton nom c'est ta signature ,ton essence, ton histoire faut en être fier . Le mien est très unique et exclusif . Rien de ce qu'on entend tout les jours. Je suis caucasienne, Brunette, dynamique, passionnée ... J'aime l'art j'ai un côté artistique on se connait pourtant on se connait pas vraiment... On ne s'est pas vus depuis un bail mais je t'ai texté il y a quelques semaines et tu m'as répondu à ma plus grande surprise... Sans équivoques tu devrais te reconnaître sinon ce n'est pas toi ... J'aimerais bien te revoir mais d'après ta réponse à mon dernier message tu as l'air toujours coincé dans le même pattern donc je te respecte et je n'insiste plus mais je continue ma route j'ai besoin d'avancer dans la vie c'est très important pour moi. :) voilà...

Celle qui espère oublier le passé, 18 mars 2018