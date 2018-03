Cynthia la voisine

Hello! Je m’imagine que tu vas trouver cela Bizarre que j’écris ici alors que je conduis tout le temps mais il fut un temps il y environ 5 ans où je lisais ce journal à chaque jour mais bon bref... Je ne te vois pas souvent mais à chaque fois que je te vois tu es plus belle et en forme. C’est bizarre que je ne t’ai jamais vu ou entendu avec quelqu’un. J’espère toujours qu’un jour on mangera et partagera un verre de vin ensemble. Si j’ai bien compris dans une de tes conversations tu préfères le vin blanc et la bière occasionnellement.

Si jamais tu lis ceci, 19 mars 2018