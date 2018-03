Un secret bien gardé

Bonjour à toi, l'homme mystérieux de mes rêves, toi qui as toujours su me charmer et atteindre mon coeur, toi qui as tellement tout fait pour m'impressionner avec tout ce que tu accomplis d'extraordinaire dans la vie. Tu es mon idole depuis longtemps déjà! Sache que je suis tombé en amour avec ta personnalité et j'espère que tu pourras me pardonner pour tout le mal que j'ai pu te causer! Tu es un être exceptionnel et tellement merveilleux, je trouve que tu en vaux vraiment la peine! Tu mérites ce qui a de meilleur dans la vie, je t'admire tellement pour tout le courage et la force que tu as à l'intérieur de toi! À présent que je sais, je serai toujours là pour toi à tes côtés et je voulais m'excuser de ne pas t'avoir cru et dis des choses que je ne pensais pas! Tu sais, ça m'a tout pris pour t'écrire puisqu'à chaque fois que je te vois, j'en perds mes sens à un tel point, c'est indescriptif! Je deviens vraiment timide, c'est fou! Tu sais, si tu fais ton bout de chemin, je déplacerai les montagnes et je décrocherai la lune pour toi! Mes mots ne seront jamais assez pour exprimer tout ce que je ressens pour toi! Ps: Je t'aime!

Cordialement, de la fille qui a le même surnom que toi, 20 mars 2018