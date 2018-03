À l’homme aux petits bouts de papier…

Ton sourire, Ô combien chaleureux. Baisers de braises et de misère, Incendie d’hiver. Airain flamboyant et creux, Supplice duquel on ne veut fuir… RDV vendredi le 30 mars. Disponible? Le lieu et l’heure suivront.

B., 20 mars 2018