Rép: à la fille de l’époque ; le feu de la saint jean…,

Bon début de printemps quasiment! Vertigineuses, toutes les images que créent les notes musicales de tes mots nacrés de rose, rouge, vert, bleu, blanc et de noir. Sans nul doute ton coeur possède les nuances du sens philosophique et spirituel de ce qu'on ressent en palpant chaque battement des élans...de tes élans, ceux-là même qui tentent tant à rectifier le bien-fondé des douces émotions puissantes qu'ils comportent, prêtes à faire tout rompre, laissant derrière et devant, des possibilités infinies. Ainsi l'intensité est telle que je me dois de vivre le reste dans l'intimité d'un habitat où l'énergie n'ira que dans deux sens propres et bien orientés vers nous-mêmes. Nous deux! Je m'excuse d'ailleurs auprès de tous les usagers dont le coeur battant d'envie et d'intérêts pour la suite d'une connexion qui se veut charitable, pure, flexible, chaleureuse, compatissante, mais surtout: conspirante de pudeur. Cependant, comme toute chose infinie, il suffit d'une graine pour faire pousser tout un champ de bonté et d'espérance dans toute votre âme déjà complice. Chère, je te remercie de tant de générosité et de charmes, tes confidences m'ont touchées. Néanmoins, continuons sur cette voie dorénavant, si tu le veux bien... despacoming45@yahoo.com

L'homme sur les nuages du rocher., 20 mars 2018