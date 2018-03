Fille en noir et écouteurs Mardi soir à 21:20 …

Hey hey je t’ai vu sur la rue au feu rouge. Je pense que tu travailles au carrefour Angrignon ou aux alentours. En passant, on s’est tous les deux retournés. Je t’ai trouvé trop cutee et on dirait que je t’ai déjà vu au moins une fois.

Lui, 21 mars 2018