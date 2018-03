À l’homme aux petits bouts de papier

Ton sourire, Ô combien chaleureux. Baisers de braises et de misère, Incendie d’hiver. Airain flamboyant et creux, Supplice duquel on ne veut fuir… RDV lundi le 2 avril. Disponible? Le lieu et l’heure suivront.

B., 21 mars 2018