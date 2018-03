Toi, ô bel Italien audacieux & stimulant.

Rien n'échappe à ton regard intrépide. Dieu seul sait ce qui se cache dans les profondeurs de tes yeux marins. Verrais-je un jour ce que tu y as enfoui? La marrée monte et redescend. Un jour je serai peut-être assez brave pour y plonger. N'as-tu pas confiance en moi? Doutes-tu de mon courage? Il serait faux de croire que je ne me lancerai jamais à l'eau. Dans mon regard, tu peux apercevoir des flammes de détermination. Est-ce dont tu rêvais, ou ce dont tu crains? Une chose vient rarement sans son contraire. Xeiné ne serait pas sans Xénia. À miles lieux sous les mers, mon feu vital consumera toute pression. Viendras-tu nager avec moi? Rien n'y personne ne pourra m'en empêcher. Il n'existe pas pire que la braise qui dort. Le jour viendra où tu verras ce que je vois...

B., 21 mars 2018