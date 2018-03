Attrister par vos messages

Je suis attrister par vos messages. Certaines femmes m'écrivent sur mydaily..... malheureusement je ne peux pas vous y repondre. Certaines d'entre vous me dites que vous subissez certaine forme d'intimidation dans votre travail en raison que vous êtes une femme. Certaine me dites que vous aimeriez avoir une oreil amical puis d'être serrer dans des bras; pleurant sur une épaule. Certaine femme me disent souffrir du besoin de chaleur humaine et de dormir contre un corp après avoir fait l'amour. Cela m'attriste beaucoup que bien des personnes ne vous aiment pas à vos juste valeurs. Toutes méritent d'être aimer, apprécier, désirer et respecter. Quand je pense à ma vie sans les femmes qui m'ont connu, m'ont changer les idées; sans oublier tout le support et l'amour que vous m'avez donné, je peux me permettre en pensant ainsi que ma vie d'homme serait bien triste sans vous. Le fait que vous avez de la peine mes dames m'attriste au plus au points. Car je sais que vous méritez tant de belles et bonnes choses. xoxo a+

20degree@mail, 22 mars 2018