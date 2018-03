Re à celle qui a le même surnom que moi/20 Mars.

Si c'est toi, je voulais tout simplement te remercier pour la grande dose de courage dont tu as fait preuve en écrivant ton texte, qui était assez saisissant, soit-dit en passant ! J'ai lu tes explications et je ne voudrais surtout pas que tu penses que je t'en veux pour ça ! De toute façon, c'est comme si tu me disais qu'il me fallait gagner ta confiance et ça, ce n'est pas une mince tâche ! Bon après-midi .♥😉

Anon..., 22 mars 2018