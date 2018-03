Aimer…est-ce que ça se retrouve?

Ce matin, un regard échangé avec une jeune dame. Sourire de sa part. Colère de la mienne. Non pas contre elle, mais contre moi-même, pour le regard froid et dénué de chaleur que je sentais sur mon visage et que je lui ai surement renvoyé. Mais comment? Comment après tourments et chagrins, comment après misère et peine, comment quand son âme est encore en feu sous une braise ardente qui ne s'étend jamais, peut-on revenir en arrière et reconquérir un sentiment qui nous est étranger, extra-terrestre même, depuis si longtemps? Il y a des jours où ça me trouble. Où je m'ennuie. Des moments où une simple présence réconfortante serait un baume. Puis ensuite, après ces brèves minutes de détresse, le cœur se durcit, se referme. Le regard redevient froid. L'enfant assoupi aux yeux larmoyant retourne à l'intérieur et le corbeau observe à nouveau la scène. Enfin, je ne sais si l'explication te sera suffisante, demoiselle, ni même si tu la verras. Il fut un temps où je t'aurais retourner ce sourire. Mais je ne sais plus comment. Puisses-tu trouver celui qui en est capable.

Loup Solitaire., 22 mars 2018