BONJOUR A VOUS TOUS BELLES ÂMES A LA RECHERCHE DE VOTRE COUP DE COEUR

Je me présente Jane Doe, Je passe par ici lire vos posts a l'occasion par ce que je trouve ça rafraichissant et que j'apprécie la poésie de chacuns de vous ... Donc je propose une idée farfelue a tout ceux qui cherche l'âme soeur sans réponse... Pourquoi ne nous rencontrons pas tous dans une blind date générale de groupe dans un resto public sans révéler nos identités et on pourrais avoir une belle surprise... Plutôt que de rester seuls et incognito derrière nos écrans Je dis GO rencontrons nous organisons un party juste par ce que la vie est belle!!! Qu'en dites vous qui est avec moi? :))))

JANE DOE, 22 mars 2018