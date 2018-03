Bella Luna…

Bonjour ma belle,et bien non je n’aie aucun numéro de téléphone pour te rejoindre et avec les lieux que j’ai pensé pour te trouvé je n’avais pas grand chance???tu connais mes cheveux...tu ne dit être prêt de moi...Alors montre-toit parle-moi j’aimerai ça hein!!!ahha...je n’ai pas changé d’ide pour notre projet future il faudra ce connaître plus avant l’idee me plaît a toute les fois que j’y pense...comm tu vois tu dois me parlé car moi j’ai rien pour te trouvé À plus gros câlins

Ton amoureux..., 22 mars 2018