Rep: Un secret bien gardé

Je suis contente que tu ne m'en veuille pas, merci pour le courage et oui c'est moi! En fait, ce n'est pas temps une question de confiance, mais plutôt pourquoi tu me fuis? Oui, parfois il m'arrive de douter ... je sais que je n'ai pas été parfaite ... mais c'est comme s'il y avait quelque chose dont je ne suis pas informé que je devrais savoir...Il y a-t- il une partie que j'ai manquée? ...Si c'est toi, je te pardonne...T'en fait pas, je ne serai pas fâché, je veux juste savoir ce qu'il en est pour avoir l'heure juste. Tu sais, je sais que tout cela, c'est du passé, j'aimerais bien avancer dans le futur avec toi, c'est toi qui illumine mes journées! :-) ❤

Cordialement, de la fille qui a le même surnom que toi, 22 mars 2018