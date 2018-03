Une fille grimaceuse

Toi qui descend au métro frontenac , qui as des piercing aux nez et lèvre, qui me fai de jolie sourire et grimace ! Tu ma saluer en sortant du métro ! J’espère te revoir , te rencontrer ! Si tu as snapchat n’hésite pas à m’ajouter :Gaboubou1997 ! J’espère avoir de tes nouvelles !

Jeune homme barbus, 22 mars 2018