rép: A L’homme sur les nuages du rocher…

désolé du retard...L'eau de mon étant avait beaucoup baissé, aucune pluie ne venant le remplir, voyant mon jardin périr par la sécheresse, j'ouvris l'écluse et laissai échapper l'eau pour arroser les plantes qui défaillaient...mais, ô miracle, mon bassin se remplit à mesure qu'il se vidé, une source cachée et ignorée jusqu'ici jaillit dans le fond, tant que l'eau était comme scellée, mais aussitôt que ma provision s'écoula, je la vis renouveler...Aimé... tu as donné ta propre substance à celui qui a soif,ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi, cette lumière sera toujours ton guide, elle rassasiera ton âme dans les lieux arides, et te donnera de la vigueur à tes membres, comme tu m'as arrosé, tu seras arrosé, une source dont les eaux ne tarissent pas...pour l' amour de Dieu, je ne me tairai point...tes jours auront plus d'éclat, alors la lumière poindra comme l'aurore et la délivrance comme un flambeau qui s'allume...ainsi pour obtenir nous devons donner, pour accumuler nous devons semer, et pour devenir spirituellement vigoureux , nous devons chercher le bien spirituel des autres...nous connaissions pas les tendres sympathies que nous possédons j'ausqu'à ce que nous osions lutter , ou nous grimper aux montagnes de la difficulté, que nous ayons essayé les larmes d'un veuf et calmer le chagrin d'un orphelin, nous trouvons souvent dans nos essais d'apprendre aux autres, que nous gagnons de l'instruction pour nous-même, obtenons une perspicacité plus profonde dans la vérité divine,donner aux autres nous rend humble et nous découvrons combien il y a de grâce là où nous ne l’avions pas cherchée, et combien le pauvre saint peut nous devancer, notre propre consolation est aussi renforcée lorsque nous œuvrons pour les autres, qui sont portés à la lumière... un grand cœur pour toi,Je béni ton germe bisou...

la fille de l'époque ; le feu de la saint jean..., 22 mars 2018