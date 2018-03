La fille aux grimaces

Toi qui descend chez frontenac ligne verte , qui a Skype des piercing noir sur l’espace narine et lèvre , tu ma charmer avec tes sourire et ta grimace en me saluant pars la main en sortant mercredi et jeudi vers 16:45 ! Manifeste toi ! Je veu savoir qui t’es !

Snap:gaboubou1997, 23 mars 2018