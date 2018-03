Re à celle qui a le même surnom que moi…

Je ne t'ai pas fuis, oh que non ! Mais étant donné les circonstances, j'ai senti le besoin de m'éloigner quelque peu, parce que j'avais eu comme l'impression à un certain moment, que ma présence te devenait dérangeante, pardonne-moi si je me trompe...Je ne voulais surtout pas que tu te fasses une mauvaise image ou opinion de moi...Je voudrais bien t'en dire plus, devant un bon café, mais je n'ai pas ton numéro de téléphone ! Alors je me console en pensant que vais sûrement te revoir bientôt et de prendre de tes nouvelles...Ne t'en fais pas, je t'en n'ai jamais voulu et il n'y a aucune rancune . Même nous nous connaissons que très peu, Je crois que tu me connais quand-même assez pour savoir que ce que je t'écris est très sincère ! Merci encore pour tes textes très touchants... Bonne fin de semaine à toi :-) xxx P.S.: J'aimais ça, discuter avec toi.

Anon..., 23 mars 2018