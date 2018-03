Rép: à la fille de l’époque!

Apaisé d’apprendre que finalement, tu as eu le dessus sur la fatalité de ton jardin bien-aimé, ta dévotion envers la vie qui nourrit et renforce tant, a encore reçu de toi la même clémence et tendresse, la même hospitalité et solidarité , la même compassion et débrouillardise. Tout à l’honneur de la force au fond de toi rendant si explicite d’humilité ton regard VIF À TRAVERS le savoir faire de tes doigts aux miles parcours complémentaires. Il est certes flatteur, venant d’un esprit aussi clair, de savoir que mes petites et tremblotantes contributions arrivent à bon port, rendant du coup mes expressions vitales plus significatives que jamais à travers tes secrets, tout du moins certains, bien dévoilés et plus fermes. Admiratrices même🙏. Je suis l’esclave du bien. Je me laisse instruire, un peu comme les poumons au pied du sang dont fait don le cœur contre vice versa l’oxyge qui en assure le procédé de réciprocité. Bien et tout en lumière. Ainsi chère, tes délais ne sont que “patience en évolution”. La patience étant pour moi l’unique fruit de la conviction...de l’intuition bien entraînée. De toute manière, entre temps, moi aussi j’étais bien encré dans mes petites découvertes du lâcher prise, des manifestations de la conscience; notre bien précieux à tous. On voit très rarement passé le temps voire même en être victime, quand nous comprenons le principe de Nicolas Boileau dans son divin poème : il est certains gens . Donc , j’ai. Relu. J’ai réappris. J’ai repoli l’ouvrage. Pendant ce temps toi tu réaffirmais tes miracles; une preuve de charité bien évidente de mère nature dont tu maitrises si bien les leçons radicales et coriaces...où le temps écoulé et à venir ne sont qu’illusion et luxe nous vidant et privant subtilement, amèrement de nos trèsors du MOMENT Présent; L’ULTIME POVOIR! La parfaite ascension. L’incontounable occupation. Donner d’abord à nous-même l’inéluctable substance qu’on devra par la suite partager sincèrement à tous ceux qui ont soif. Tu me l’as si intensément, tendrement exprimé et conseillé. Merci Bien. [...ainsi pour obtenir nous devons donner, pour accumuler nous devons semer, et pour devenir spirituellement vigoureux , nous devons chercher le bien spirituel des autres...nous connaissions pas les tendres sympathies que nous possédons j'ausqu'à ce que nous osions lutter , ou nous grimper aux montagnes de la difficulté, que nous ayons essayé les larmes d'un veuf et calmer le chagrin d'un orphelin, nous trouvons souvent dans nos essais d'apprendre aux autres, que nous gagnons de l'instruction pour nous-même, obtenons une perspicacité plus profonde dans la vérité divine,donner aux autres nous rend humble et nous découvrons combien il y a de grâce là où nous ne l’avions pas cherchée, et combien le pauvre saint peut nous devancer, notre propre consolation est aussi renforcée lorsque nous œuvrons pour les autres, qui sont portés à la lumière... un grand cœur pour toi,Je béni ton germe ] Là-dedans: tout est absolument absolu. Je te bénis aussi femme de la Terre Source. Femme indulgente. Veuve protégeant les âmes incomplètes des hommes égarés dans la jungle des sables mouvants de l’ignoranCe. Toi tu exprimes si lascivement les choses🍇🍓. Un vrai feu sacré. J’apose dans tes yeux le plus doux et persistant des baisers. Bon samedi . Bonne régénération!

L’Homme sur les nuages du rocher., 24 mars 2018