Odométro

Un roi et une reine. Ils règnent du bout du monde. Le sang bleu. Du talon à la neige. Aussi les écologistes. Honorables gens. À coeur ouvert. En grignottant les économies. Et d'un côté sans vertu ni merci au terme. Des jaunes et des rouges mélangés. Déçus que les portes se ferment.

Logan Thibault, 27 mars 2018