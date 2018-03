blonde du 121 direction station Sauvé ..qui a failli tomber pour s’asseoir ..le 28/03/2018 a 7h45

Bonjour, J'aimerais tant vous revoir, on s'est croisé du regard, je portais veste cuire marron et un foulard et béret de la même couleur, vous m'avez accroché par la veste pour vous asseoir car vous avait failli tomber ...je vous souhaite une belle journée . en attente d'un signe de vous.

l'homme a la veste cuire marron et foulard marron :), 28 mars 2018