rép: A L’homme sur les nuages du rocher…

Merci bien-aimé... petite lampe pour éclairer la nuit, le verbe coloré, des tresses de parole pour apaisées,ça me fait toute tremblante que si telle personne mérite ce don c'est forcement toi, racine du bien résidé, toi, moi, béni le ciel et le croisé du chemin, car la beauté de l'âme se répond comme une lumière mystérieuse pour l’éternité...cultivons cette beauté du cœur qui vaut bien plus que tout les talents, elle n'a pas besoin d'artifices pour durer éternellement, elle ne dépend pas d'extérieur, mais des profondeurs de l'âme pur, les circonstances seront contre toi, mais ta force intérieur sera éclatante, comme l'envol d'une colombe ou une langue de feu, elle réchauffe les cœurs des Êtres vivants, dans le monde froid et matérialiste, pour montre le chemin aux voyageurs désireux de s'orienter au milieu de l'immense océan de la vie, symbole de l'amour pour les uns et les autres, jusqu'a ce que nous soyons tous parvenus à l'unité... dans la marée montante de tes yeux, éblouissement à plonger dans le bleu...excellente journée...Bisou...

la fille de l'époque ; le feu de la saint jean..., 28 mars 2018