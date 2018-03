Joli demoiselle au cheveux long noir au convers rose

nos yeux se sont croisés plus d'une fois dans le metro entre Bonaventure et Berri UQAM ou t'es descendu. t'es belle et très charmante avec un regard profond. je suis le bonhomme au lunette qui portait un sac noir, tu m'as fais vibré. si tu te reconnais fais moi signe. excellente journée.

Elias, 28 mars 2018