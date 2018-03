Gars qui est sorti à Berri hier soir le 27 mars

Salut! Je suis un peu timide d’écrire, car pas habituée à ce genre de façon de rencontrer, surtout pas quelqu’un croisé dans le métro. Mais je tente ma chance, car je ne perds rien! :) Je suis embarquée à la station Square Victoria hier soir (direction Montmorency) vers 17:45 et j’ai rapidement senti ton regard sur moi. Je t’ai moi aussi regardé, nos regards se sont croisés, mais je me suis rapidement retournée, car bien sûr, trop timide pour te sourire. Le métro s’est arrêté, car nous attendions la permission (du centre de contrôle j’imagine) pour repartir. Quelques stations plus loin, tu es débarqué à Berri. Tu es un homme de race noire, qui portait une tuque foncée, avec il me semble, des souliers de course de couleur foncée, bleu peut-être. J’ai les cheveux longs, noirs, et je portais un manteau d’hiver noir avec un foulard de tricot beige pâle. Si tu te reconnais, fais-moi signe!

