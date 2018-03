À travers le mirroir

Peut on se parler sans rien dire, oui! ...je confirme, nos regards et nos sourires échangés à travers un mirroir en disaient long, c'était des moments uniques et doux ce sont des moments inoubliables. Peut on se laisser envoûté et emporté malgré ceux qui nous retient? Là est la vraie question. Des matins on se dit faisant durer le moment, imaginer aller au delà du mirroir, histoire de voir ce qui se passera....Mais surgissent soudain nos interdits pour ne pas franchir la ligne, non par amour mais plus par respect. J'espère que tu t'es reconnu toi au regard profond de velour, couleur océan, j'espère que nos regards se recroiserons un jour pour vivre plus de rêves et de magie.

La fille à l'accent_PAT, 30 mars 2018