Quand vas-tu m’appeler?

Donne-moi un rendez-vous en avant de la porte (vertu) là où tu m'as attendu le 20 novembre, je viendrai te trouver et je te donnerai mon numéro. 2e option, viens me demander au bureau pendant l'heure du dîner et je te le donnerai. Arrêtes d'avoir peur, sois courageux, c'est très simple, tu verras. Je t'avais demandé d'associer mes données à ton # de cellulaire, mais tu ne l'as pas fait tandis que tu as encore le même. Écris tes 7 chiffres et décodes. Tu as l'esprit assez vif, si tu voulais vraiment me parler tu prendrais les moyens nécessaires. Je pensais que tu m'aimais, mais ce n'est que du blabla de ta part. C'est moi qui suis sincère avec toi et tu t'en moques. Je crois que je t'ai laissé assez de temps. Dois-je partir encore à des miles et des miles d'ici comme la dernière fois et te faire perdre la tête pour que tu te décides enfin à me parler en personne? Je veux t'entendre de vive voix mon amour en te souhaitant un bon congé de Pâques.

De moi à toi (mais lui i i ...!), 30 mars 2018