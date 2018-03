Un dernier échange de regard – Une fleur dans les mains

Hey, Sur la ligne verte, le 30 mars 2018 un peu après 20h, tu es sortie à ta station à l'Eglise. Tu avais un pot avec fleur entre les mains. On était chacun dans un bout de rame et l'on se regardait à travers les vitres, je n'osais pas te regarder car j'avais peur de te gêner et apparement il s'agissait de même pour toi. Mais au fur et à mesure que l'on se regardait je crois que l'on à commencer à apprécier. Je me suis levé pensant que l'on était déjà rendu à Verdun, je t'ai vu te lever aussi et mon coeur s'était emballé. Mais on était à la station l'Eglise, tu es sortie, t'es retournée en me cherchant, m'a regardé droit dans les yeux puis les portes se sont fermées. Je crois bien que j'ai été tétanisé pour on ne sais quelle raison. Je me suis fait milles scénario par la suite où je me disais de quelle façon j'aurai pu t'aborder ! Enfin bref, j'aimerai vraiment te retrouver =). C'est bien la première fois que je fais cela mais je voulais vraiment essayer quelque chose pour te retrouver avant d'abandonner et me dire que c'est passé donc autant ne plus y penser. Peut-être que ça fait kitch mais au moins, j'aurai essayé :)

Antonin, 30 mars 2018