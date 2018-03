Métro Jean-Talon 29 mars am

Tu as attiré mon regard, sorti de mon livre pour te regarder dans les yeux, intriguée de connaître la raison de me regarder avec ce sourir charmant, ce salut craquant... bref tu as fait ma journée. Vraiment mignon quand tu es rouge pivoine. Je salue à mon tour ton audace. Espérant te recroiser à nouveau aussi tôt pour me redonner le sourire toute la journée, l'air rêveuse.

La fille à la tuque noire, 30 mars 2018