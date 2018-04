DE MITCH À SO

Salut So! Cela m’a fait un plaisir de te rencontrer et de te lire en ces deux occasions. Ta mise en garde me fait bien comprendre combien tu ne crois pas à ce que tu as ressenti quand nous nous sommes vus. Les sentiments purs ne font ressortir que beauté et force, certitude et spiritualité, étonnement et grâce....tout ce qui manque à l’energie De tes deux premiers messages. Je te laisse ici sous dans les bonnes graces de toutes les interpretations possibles, mais je n’irai pas te rencontrer mardi pour une seule raison propres: la patience . Néanmoins, Je t’offre l’opportinite Unique de te raffiner et de te satisfaire dans tout ce qui te dépasse jusqu’ici encore. En passant il n’y a pas d’Adon, il n’y a que des intellects qui sont dépassés par l’infinie grandeur des âmes libres. Content d’avoir fait ta connaissance honnêtement . On se reverra sûrement un jour comme la dernière fois: Ne dicte plus rien au destin ....car il risque de te donner exactement ce que tu lui demandes.... proportionnellement à ton niveau de compréhension actuel des grands mystères du cœur et de son Univers. Bien à toi So!

MITCH for ever ., 1 avril 2018