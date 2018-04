À nos fous rire !

Toi... Un collegue de travail tellement apprécié. Avec qui on peut parler serieusement mais a quel point on peut aussi rire et decompresser durant nos pause ou notre diner. On rend un 10 minutes ou une petite demi heure si vite passer. Dommage que notre collegue qui passait sont temps a etre decourager sois parti. Il rajoutait nos fous rire encore plus intense...

Ton voisin de gauche, 1 avril 2018