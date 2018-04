le mystérieux

je t ai vu devant mon bâtiment a la rue salaberry en train de chercher des choses dans cette neige de fin février. tu m as dis que je chantais comme un ange parce que je fredonnais un chant. on a marcher et parler pendant au moins 2 minutes . tu m a demander si j étais de JESUS et j ai répondu par oui et tu m as dis que tu l étais aussi. nous nous sommes séparer sans échanger les numéros .j ai continuer dans la même rue et toi tu as tourner a la 2 ieme ou 3 ieme intersection a droite. si tu te reconnais alors écris moi a ce courriel; lourattrape@gmail.com.

la voix d ange, 3 avril 2018