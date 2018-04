Belle guinéenne à qui j’ai cédé ma place sur la ligne orange

A toi belle dame C’est aujourd’hui jeudi 5 avril aux environs de 8 h sur la ligne orange, direction Côte vertu J’etais dans le métro et toi t’as embarqué à une station (je me souviens plus du nom ) Je t’ai cédé ma place. On a juste eu le temps d’échanger quelques mots et tu m’as dit que tu venais de la Guinée. J’espère vivement que tu liras ce post. Écris-moi sur kadersy3bis@gmail.com Je croise les doigts

L’autre africain, 5 avril 2018