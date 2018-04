Jeune femme africaine à Maxi St-Hubert jeudi 05 avril 2018

Tu es une femme africaine accompagnée d'un garçon de 10 ans environ le jeudi 05 avril 2018 au Maxi St-Hubert autour de 17h 50. Tu demandais au garçon si c'est une chicane famille. On s'est croisés à la caisse et tu as voulu me laisser passer avant toi. Je t'ai concédé la place finalement, moi un autre Africain. Sache que tu es une femme gentille, belle et adorable. J'aimerais faire ta connaissance

Gentleman, 5 avril 2018