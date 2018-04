Autobus 55 sud 20:40 moi

Jetais assis avec une collegue de travail, moi Homme cheveux brun, as ete hypnotizer par toi( grande blonde chataigne avec legging gris , ta chum decole as embarquer pas long apres que tu as remarquer que jetais eblouie par toi. Tu as meme arreter devant moi et je te regardais avec un mini sourire. Il etais 20:40 environ. Tu avais les mains pleines et une bouteille deau. Jai debarquer au Metro De Castelneau. Reviens moi xox. Jetais vetue dun pantalon de travail bleu marin et un petit manteau gris cotton. Jme suis meme recouvert la face quand tu est entrer tellement que tu est adorable hahaha🦁

Homme accompagner dune rousse BUS 55 Mardi le 3 Avril 20;40, 5 avril 2018