La musique me fait sourire

Je ne pensais jamais ecrire ici mais... metro berri uqam samedi 7 avril 12h15 quai direction honoré beaugrand...la musique que j ai aux oreilles me fait sourire et visiblement mon sourire est communicatif , tu m as souri de suite. Tu es sorti du métro sans que je m en rende compte. Réponds moi pour qu on danse ensemble. Tu es plus grand que moi petite brunette..je n ai pas remarqué tes habits , tu as les cheveux courts et gris je crois.

Elvis, 8 avril 2018