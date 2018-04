Jumelle éloigner de rezz

Salut à toi chère étrangère. Il était environ 11h30 lorsque je t'ai aperçu dans l'autobus 67. Tu portait des pantalons bleu pâle et à tes pieds, tu chaussait des converse classique avec un bas gris au pied gauche et un noir à droite. Je t'ai tout de suite remarquer car je trouvais que tu ressemblait à rezz, on s'est lancez quelques regard mais rien de plus. Une fois à la station St-Michel, direction snowdon, il y avait un haitien qui: avait clairement pris des substances illicites, marchait de droit à gauche et parlais tout seul. Pendant tout le trajet du bus et du métro, j'ai voulu te parler mais je suis bien trop introverti pour approcher une fille(surtout le double de rezz). Finalement, je suis déscendu au métro fabre avec la déception de ne pas été aller te parler. Je portais des jogging vert kaki, des soulier under armour noir avec le signe vert néon et des bas de "The Nightmare Before Christmas", une veste noir, une barbe et des lunettes. Si tu te reconnais, fait moi signe :)

frodon magique, 9 avril 2018