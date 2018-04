Jeune femme métalleuse

Je me suis dit que j'étais peut être pas assez bien pour toi. C'était sur la ligne verte, arrêt monk ce Mardi 10 avril. homme fin vingtaine, chauve, j'avais une veste marron et un sac à dos. Nous nous sommes recroisés ensuite à l'IGA avec ton amie puis tu as quitter le magasin. Belle inconnue si tu lis ce message, j'aurai aimer t'offrir un verre et faire ta connaissance.

Pete, 10 avril 2018