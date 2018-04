Jolie black ligne orange vers 7:30 mardi matin

On est embarqué à Lionel direction Montmorency. Tu étais assise en face de moi. Tu avais de beaux long cheveux noirs et un manteau noir. L’on s’est fixé à deux ou trois reprises et tu est débarquée à Lucien L’allier. Je te trouvais très de mon goût. Tes yeux étaient hypnotisants. Si tu vois ce message, réponds y!

anon, 10 avril 2018