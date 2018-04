Jeune femme avec le Sac On Sigh Noir 10 Avril sur la ligne orange

Femme avec des lleggings noirs , sac Ă Dos Noir de marque “on sight Ă©quipements” 🎒 , bouteille transparente” nalgene “ , jacket en tissu jeans bleu , des souliers noirs tunsulate , tu es descendues Ă Beaubien vers 15:18 le 10 Avril , j’avais des pantalons sports gris et blancs, des Ă©couteurs rouge et noir de marque 🎧 Sony , j’etais Debout en avant de toi , nous nous sommes regardĂ©s et j’ai senti une connection, mais malheureusement il y avait trop de monde entre ma place et la tienne . Tu avais aussi une chemise remplie de couleurs sous ta jacket! Bref fais moi signe si tu te reconnais

Soleil, 11 avril 2018