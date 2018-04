Jolie rousse aux cheveux longs dans la 496 Est

Nos regards se sont croisés quelques fois dans la 496 Est dans le coin de Victoria à Dorval/Lachine. Tu es cette belle fille début vingtaine aux cheveux roux clairs et longs jusqu'aux bas du dos. Tu portais un jean bleu et tu transportais quelques sacs du Maxi, tu étais avec une amie qui a descendue un arrêt avant toi, je t'ai trouvé Superbement attirante, je sortais d'une longue journée de travail, c'était peut être le mauvais timing pour te parler, mais sache que je n'ai pas cessé de penser à toi depuis, j'espère te revoir un jour...

Le gars a la tuque bleu marine et le manteau noir avec de la fourrure sur le capuchon, 11 avril 2018