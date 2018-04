Fille métro Radisson

Salut, je m'étais endomi sur le banc à côté de toi dans le métro direction Honoré Beaugrand et je me suis réveiller à Radisson , l'on s'est regardés et l'on à rit. Je t'ai ensuite demandé si je t'avais déja vu auparavant et tu m'as dis que tu ne pensais pas non . J'aimerais vraiment te revoir, ton sourire m'a éblouit. J'étais le gars noir avec des dreads. C'était aujourdhui vers 14h20 .

Dreaady, 12 avril 2018